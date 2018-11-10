Искали три дня: пропавший подросток из Удмуртии нашелся в Перми

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-10T17:23:46+03:00

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Три дня волонтеры искали 17-летнего Леонида Косарева. 7 ноября около 14 часов он ушел из дома в поселке Кез в неизвестном направлении и с тех пор не звонил родным. Родители мальчика обратились в полицию, они предположили, что Леонид мог направиться в Пермь. Так оно и оказалось.

Подросток уехал в Пермь к родной тете, где и был все эти дни. Узнав о том, что племянник считается пропавшим, женщина позвонила в полицию и сообщила, что Леонид гостит у нее.

Напомним, сегодня же стало известно о том, что нашелся 60-летний Валерий З. - инвалид II группы, больной шизофренией и нуждающийся в медицинской помощи. 6 ноября он вышел покурить из дома в микрорайоне ПДК в Орджоникидзевском районе и пропал. Так как до этого он жил в Кизеле, легко мог заблудиться. В субботу, 10 ноября волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что Валерий З. найден. Где он все это время находился – неизвестно