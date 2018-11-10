2018-11-10T15:24:20+03:00
Происшествия

Из окна пермской больницы выпал пациент

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Главный корпус МСЧ-9.Главный корпус МСЧ-9.Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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В субботу утром из окна пятого этажа пермской медсанчасти №9 выпал мужчина. По словам очевидцев, пациент разбился насмерть. В краевой полиции инцидент подтвердили.

- К нам поступило сообщение от врачей «скорой помощи», которые сказали, что рядом со зданием пермской медсанчасти № 9 лежит мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. – На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Пока больше ничего сказать не можем.

Напомним, ранее мы писали о том, как 19-летний юноша, отдыхавший с друзьями на берегу реки, споткнулся и упал в огонь. На нем загорелась одежда. Друзья помогли сбить пламя, но юноша все равно получил сильные ожоги на 30 процентах площади тела. Пострадавший был доставлен на лечение в больницу Кудымкара.

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