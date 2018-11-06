В Прикамье 19-летний юноша упал в костер во время праздника

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-06T13:49:38+03:00

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3 ноября 19-летний юноша отдыхал с друзьями на берегу реки Иньва. Молодежь во время праздника разожгла костер. Молодой человек споткнулся и упал в огонь. На нем загорелась одежда. Друзья помогли сбить пламя, но юноша все равно получил сильные ожоги.

- Пострадавший был доставлен в больницу Кудымкара, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - В результате происшествия молодой человек получил ожог тела на площади 30%. Сейчас он продолжает лечение в больнице.

Ранее мы писали, что жительница Прикамья нашла в купленной пачке сигарет ртуть. Пробы воздуха взяты в квартире женщины и в магазине. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» взяли пробы воздуха в магазине, где были приобретены сигареты, а также в квартире, где проживает семья женщины.