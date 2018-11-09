В Перми голый мужчина в крови ночью зашел в отделение банка и лег спать

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-09T12:02:21+03:00

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7 ноября около 3 часов ночи в отделение одного из банков в Индустриальном районе Перми зашел абсолютно голый мужчина. У него была разбита голова, он был весь в крови.

Мужчина зашел в банк согреться и пытался лечь спать на полу. При этом он перепачкал банкоматы, стены и пол в крови.

Прибывшая охрана разбудила мужчину, и передала медикам «скорой помощи». Врачи оказали пермяку первую медицинскую помощь и отвезли в больницу, сообщает сайт «В курсе.ру».

Ранее мы писали, что житель Прикамья, убивший одного человека и покалечивший другого, признан невменяемым. Трагедия произошла в Добрянке 22 июля. 62-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, выпивал с мужчиной и женщиной. На фоне употребления спиртных напитков пенсионер стал вести себя агрессивно. Он взял нож и стал наносить удары 52-летней женщине и 51-летнему мужчине. Представительница слабого пола выжила, а мужчина скончался на месте от полученных ранений.