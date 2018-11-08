Житель Прикамья, убивший одного человека и покалечивший другого, признан невменяемым

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-08T15:44:54+03:00

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Трагедия произошла в Добрянке 22 июля. 62-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, выпивал с мужчиной и женщиной. На фоне употребления спиртных напитков пенсионер стал вести себя агрессивно. Он взял нож и стал наносить удары 52-летней женщине и 51-летнему мужчине. Представительница слабого пола выжила, а мужчина скончался на месте от полученных ранений.

- Судебно-психиатрическая экспертиза признала нападавшего мужчину невменяемым, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Ему назначены принудительные меры медицинского характера. Он будет проходить лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Тем временем, волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили о смерти 43-летнего Сергея С. Мужчина в ночь на 20 августа вышел из дома в деревне Кашка Куединского района и не вернулся.