Житель Прикамья, убивший одного человека и покалечивший другого, признан невменяемым
Трагедия произошла в Добрянке 22 июля. 62-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, выпивал с мужчиной и женщиной. На фоне употребления спиртных напитков пенсионер стал вести себя агрессивно. Он взял нож и стал наносить удары 52-летней женщине и 51-летнему мужчине. Представительница слабого пола выжила, а мужчина скончался на месте от полученных ранений.
- Судебно-психиатрическая экспертиза признала нападавшего мужчину невменяемым, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Ему назначены принудительные меры медицинского характера. Он будет проходить лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Тем временем, волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили о смерти 43-летнего Сергея С. Мужчина в ночь на 20 августа вышел из дома в деревне Кашка Куединского района и не вернулся.