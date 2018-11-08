2018-11-08T13:01:42+03:00
Происшествия

«Вышел из дома ночью и не вернулся». В Прикамье нашли тело пропавшего 43-летнего мужчины

Он обнаружен рядом с деревней Кашка Куединского района
Константин КЯКИНЕН
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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили о смерти 43-летнего Сергея С. Мужчина в ночь на 20 августа вышел из дома в деревне Кашка Куединского района и не вернулся.

Сергей ушел без телефона. Последний раз его видели на дороге, ведущей в деревню Степановка. Родные обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры. К сожалению, сегодня пришло сообщение о смерти мужчины. Его тело нашли недалеко от деревни Кашка.

Ранее мы писали, что в Перми пропал инвалид II группы, который нуждается в медпомощи. Родные разыскивают Валерия Зырянова третьи сутки. Он ушел из дома в микрорайоне ПДК Орджоникидзевского района Перми. Валерий переехал к брату недавно, всего месяц. До этого он жил в Кизеле. Мужчина ушел в темной черной куртке и вязаной шапке.

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