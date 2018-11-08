В Перми из дома ушел инвалид II группы и пропал

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-08T09:39:54+03:00

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В Перми 6 ноября вышел из дома в микрорайоне ПДК в Орджоникидзевском районе и пропал 60-летний Валерий Зырянов. Мужчина - инвалид II группы, жил у своего брата Андрея. Он болен шизофренией и нуждается в медицинской помощи.

- Он ушел из дома в третьем часу дня, - рассказал нам Андрей. - Я был на работе, жена в это время стряпала на кухне. Она услышала, что Валерий собирается, и спросила, куда он идет. Брат ответил, что выйдет покурить. Затем быстро схватил вещи и 20 рублей и убежал.

Валерий переехал к брату недавно, всего месяц. До этого он жил в Кизеле.

- Я позвонил знакомым в Кизел, но никто его не видел, - волнуется Андрей. - Да, у него и денег не было, чтобы уехать так далеко. Не знаем, даже где его искать.

Мужчина ушел в темной черной куртке и вязаной шапке. На фото у него длинные волосы, сейчас они короче.

В краевой полиции нам сказали, что заявление родные подали 7 ноября. Мужчину ищут. Всем, кто имеет владеет информацией о местонахождении Валерия Зырянова, просьба сообщить по телефону 8(951) 921 62 63 (Андрей) или 02 (с сотового 102).