Пермячка заказала iPhone 6, а получила «кладбище бабушкиных телефонов»

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-08T12:15:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермячка стала жертвой обмана мошенника из Омска. Девушка перевела 6 тысяч рублей за iPhone 6, а получила «кладбище бабушкиных телефонов», сообщает портал «Вкурсе».

- Просто в открытую накалывает наивных девчонок на айфон, продавая его якобы за 6 тысяч рублей, - написала расстроенная Дана в паблике «Инцидент Омск». - Наша с ним история длилась целых 3 месяца! Сначала я отправила ему 3 000 рублей, остальное отослала 7 ноября. Получила я вовсе не Айфон 6, и даже не его подделку, а просто «кладбище бабушкиных телефонов».

В комментариях девушке посоветовали обратиться в полицию и больше не вестись на уловки мошенников. Заявление в полицию Дана пока не подала, но собирается это сделать в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Кунгуре детям-сиротам не приобретали жилье. Пришлось вмешаться прокуратуре.