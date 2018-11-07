2018-11-07T09:43:42+03:00
Общество

В Кунгуре детям-сиротам не приобретали жилье

Пришлось вмешаться прокуратуре
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В 2018 году из бюджета Пермского края в городской бюджет Кунгура поступило свыше 39 млн. рублей на приобретение жилья для детей-сирот. Однако все аукционы были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Установлено, что к приобретаемому жилью предъявлялись чрезмерно завышенные требования. Например, в виде окон только из поливинилхлорида, обоев в одной цветовой гамме, отделки полов линолеумом, ламинатом или паркетной плиткой, металлических входных дверей.

Только благодаря прокурорскому вмешательству были заключены муниципальные контракты на приобретение 19 жилых помещений для детей-сирот. Кроме того, до конца 2018 года будут оформлены документы дополнительно на 17 помещений для сирот.

Ранее, в Прикамье суд восстановил главного редактора газеты в должности. Кроме того, администрация района должна выплатить уволенному сотруднику компенсацию

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