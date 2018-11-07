Пермского миллиардера Дмитрия Рыболовлева могут освободить в ближайшие сутки

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-07T12:00:47+03:00

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Появились новые подробности задержания Дмитрия Рыболовлева. Как нам сообщил источник, близкий к пермскому миллиардеру, экс-владелец «Уралкалия» сам явился на допрос в полицию Монако, откуда его отправили к следственному судье. Тот допросил Рыболовлева и принял решение о его временном задержании в связи с подозрениями в коррупции и злоупотреблении влиянием. Бизнесмен был задержан за несколько часов до матча Лиги Чемпионов между командами «Брюгге» и «Монако» (княжеский клуб принадлежит Рыболовлеву).

- Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, - сообщил адвокат Дмитрия Рыболовлева. - Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако.

Также защитники пермского миллиардера отметили, что Рыболовлев может быть освобожден в течение 24 часов согласно нормам французского права.

Напомним, год назад та же Le Monde сообщила о так называемом «Монакогейте» - коррупционном скандале, в котором были замешаны высшие чины полиции и министерства юстиции – вплоть до министра Филиппа Нармино, который был вынужден срочно уйти на пенсию. По данным газеты, пытаясь наказать за мошенничество своего арт-дилера Ива Бувье, Дмитрий Рыболовлев завел тесные отношения с влиятельными лицами правосудия Монако, дарил им подарки и приглашал на обеды.

- Мы рассчитываем, что нам не составит труда продемонстрировать, что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного, - заявили защитники миллиардера.