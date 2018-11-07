2018-11-07T12:00:47+03:00
Общество

Пермского миллиардера Дмитрия Рыболовлева могут освободить в ближайшие сутки

Экс-владелец «Уралкалия» сам явился на допрос в полицию Монако
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Появились новые подробности задержания Дмитрия Рыболовлева. Как нам сообщил источник, близкий к пермскому миллиардеру, экс-владелец «Уралкалия» сам явился на допрос в полицию Монако, откуда его отправили к следственному судье. Тот допросил Рыболовлева и принял решение о его временном задержании в связи с подозрениями в коррупции и злоупотреблении влиянием. Бизнесмен был задержан за несколько часов до матча Лиги Чемпионов между командами «Брюгге» и «Монако» (княжеский клуб принадлежит Рыболовлеву).

- Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, - сообщил адвокат Дмитрия Рыболовлева. - Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако.

Также защитники пермского миллиардера отметили, что Рыболовлев может быть освобожден в течение 24 часов согласно нормам французского права.

Напомним, год назад та же Le Monde сообщила о так называемом «Монакогейте» - коррупционном скандале, в котором были замешаны высшие чины полиции и министерства юстиции – вплоть до министра Филиппа Нармино, который был вынужден срочно уйти на пенсию. По данным газеты, пытаясь наказать за мошенничество своего арт-дилера Ива Бувье, Дмитрий Рыболовлев завел тесные отношения с влиятельными лицами правосудия Монако, дарил им подарки и приглашал на обеды.

- Мы рассчитываем, что нам не составит труда продемонстрировать, что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного, - заявили защитники миллиардера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяки смогут увидеть рок-оперу «Иисус Христос-суперзвезда»
В Прикамье в огне погибли пенсионерка и беременная собака
МЧС Прикамья предупреждает о морозах и сильном снегопаде
В Прикамье врачи спасают 11-летнего мальчика, который получил удар током
В Прикамье шахтеру, получившему травмы на производстве, выплатили 500 тысяч рублей
Голосование в конкурсе «КП»-Пермь» «Клиника года продолжается»
В Прикамье осужден садист, который 15 часов пытал свою знакомую
В Кунгуре детям-сиротам не приобретали жилье
В Пермском крае сотрудница банка украла у пенсионерки деньги со счета
В Перми девушка, переходившая дорогу на красный свет, оказалась под колесами «Хаммера»
Пермская клиника нарушила закон о рекламе
Прикамский штангист Артем Окулов выиграл золото чемпионата мира
В Пермском крае из-за мощного арктического вторжения заметно похолодает
Жители Пермского края задолжали за теплоэнергию более 2 млрд рублей
В Перми нашли женщину, которая пропала по пути на работу