2018-11-06T21:52:46+03:00
Политика

Пермского миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержали в Монако

Бывшего владельца «Уралкалия» обвинили в коррупции и торговле влиянием
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Дмитрия Рыболовлева задержали утром 6 ноябряДмитрия Рыболовлева задержали утром 6 ноябряФото: архив "КП"
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Бывший владелец «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев утром 6 ноября был задержан в Монако по обвинениям в коррупции и торговле влиянием, сообщила одна из крупнейших французских газет - Le Monde. Бизнесмен был задержан за несколько часов до матча лиги Чемпионов между командами «Брюгге» и «Монако» - последняя принадлежит Рыболовлеву.

По информации издания, власти княжества провели обыск в апартаментах бизнесмена в Монте-Карло. А сам Дмитрий Рыболовлев к вечеру вторника все еще оставался под стражей.

Напомним, год назад та же Le Monde сообщила о так называемом «Монакогейте» - коррупционном скандале, в котором были замешаны высшие чины полиции и министерства юстиции – вплоть до министра Филиппа Нармино, который был вынужден срочно уйти на пенсию. По данным газеты, пытаясь наказать за мошенничество своего арт-дилера Ива Бувье, Дмитрий Рыболовлев завел тесные отношения с влиятельными лицами правосудия Монако, дарил им подарки и приглашал на обеды.

После этого Рыболовлев был объявлен персоной нон грата во дворце князя Монако Альбера II.

Еще в одном скандале, уже в Америке, миллиардер засветился этой весной. Тогда сенатор сенатор Рон Уайден попросил Министерство финансов проверить законность сделки по продаже Дмитрию Рыболовлеву особняка в Палм-Бич, принадлежавшего Дональду Трампу,

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