В Прикамье шахтеру, получившему травмы на производстве, выплатили 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-07T10:47:15+03:00

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На Сарановской шахте «Рудная» рабочий получил серьезную травму во время трудовой смены. Но добровольно оплачивать страховой случай директор рудника не стал. Тогда шахтер обратился в суд, который встал на сторону работника.

- По суду руководство рудника должно было выплатить шахтеру 550 тысяч рублей, но не спешило это делать, - сообщили в службе судебных приставов Пермского края. - После многократных предупреждений судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 35 тысяч рублей, а также об обращении взыскания на денежные средства организации-должника.

С расчетного счета шахты были списано полмиллиона рублей компенсации за причинение морального вреда и оплату исполнительского сбора.

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