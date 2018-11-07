В Прикамье шахтеру, получившему травмы на производстве, выплатили 500 тысяч рублей
На Сарановской шахте «Рудная» рабочий получил серьезную травму во время трудовой смены. Но добровольно оплачивать страховой случай директор рудника не стал. Тогда шахтер обратился в суд, который встал на сторону работника.
- По суду руководство рудника должно было выплатить шахтеру 550 тысяч рублей, но не спешило это делать, - сообщили в службе судебных приставов Пермского края. - После многократных предупреждений судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 35 тысяч рублей, а также об обращении взыскания на денежные средства организации-должника.
С расчетного счета шахты были списано полмиллиона рублей компенсации за причинение морального вреда и оплату исполнительского сбора.
Ранее в Прикамье суд восстановил главного редактора газеты в должности.