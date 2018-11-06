2018-11-06T14:35:50+03:00
Общество

В Прикамье суд восстановил главного редактора газеты в должности

Кроме того, администрация района должна выплатить уволенному сотруднику компенсацию
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Бывший редактор газеты «Светлый путь» обратился в суд с иском к администрации Большесосновского района о восстановлении на работе и взыскании компенсации морального вреда.

8 июня сотрудник газеты был уволен по инициативе работодателя без указания причин. Редактор посчитал, что собственник газеты нарушил закон.

Главный редактор газеты, участвовал в информационном обеспечении выборов Президента РФ, проходивших в период с 18 декабря 2017 по 18 марта 2018 года. По закону его нельзя были уволить в течение года с окончания избирательной кампании. Исключением могло быть наличие взысканий у работника.

В судебном заседании ответчики доказательства привлечения главного редактора к дисциплинарной ответственности не представили, поэтому суд пришел к выводу о том, что он был уволен незаконно. Суд восстановил его в должности директора редакции и взыскал с администрации Большесосновского района 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За выходные дни в Пермском крае в ДТП погибли 5 человек
В Перми начинаются работы по реконструкции улицы Революции
В Перми будут судить ревнивца, избившего любовника жены
«Вам никто ничего не должен». Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов прокомментировал слова чиновницы, которая заявила, что государство ничего не должно детям
Пермяк подозревается в надругательстве над собственной дочкой
Житель Пермского края надругался над малолетней дочерью своих односельчан
Пермяк, пострадавший от падения дерева, требует компенсацию
В Пермском крае в садовом домике обнаружено тело 43-летнего мужчины
В Перми открылся крупнейший детский технопарк в Приволжском федеральном округе
В Прикамье Оперативный Штаб проводит учения
В Прикамье осудили четырех мужчин, которые совершали кражи из частных домов
В Прикамье 19-летний юноша упал в костер во время праздника
В Перми «Амкар» официально признан банкротом
Из-за учений ФСБ на улицах Перми и Краснокамска возможны пробки
Пермяк забыл свой телефон в такси, и водителя обвинили в краже
В Перми нашли пропавшую мать троих детей
Сыр в Перми дешевле, чем в Челябинске, Казани и Екатеринбурге
Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов не согласился с чиновницей, которая заявила, что государство ничего не должно детям
В Перми на Садовом насмерть сбили женщину