В Прикамье суд восстановил главного редактора газеты в должности

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-06T14:35:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший редактор газеты «Светлый путь» обратился в суд с иском к администрации Большесосновского района о восстановлении на работе и взыскании компенсации морального вреда.

8 июня сотрудник газеты был уволен по инициативе работодателя без указания причин. Редактор посчитал, что собственник газеты нарушил закон.

Главный редактор газеты, участвовал в информационном обеспечении выборов Президента РФ, проходивших в период с 18 декабря 2017 по 18 марта 2018 года. По закону его нельзя были уволить в течение года с окончания избирательной кампании. Исключением могло быть наличие взысканий у работника.

В судебном заседании ответчики доказательства привлечения главного редактора к дисциплинарной ответственности не представили, поэтому суд пришел к выводу о том, что он был уволен незаконно. Суд восстановил его в должности директора редакции и взыскал с администрации Большесосновского района 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.