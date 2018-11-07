2018-11-07T08:15:07+03:00
Происшествия

В Пермском крае сотрудница банка украла у пенсионерки деньги со счета

Пропажу обнаружил внук пожилой женщины
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Очере 22-летнюю сотрудницу банка обвиняют в краже. К девушке обратилась 65-летняя пенсионерка с просьбой выполнить операцию.

- Получив доступ к счетам клиентки, обвиняемая увидела крупную сумму, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Она решила, что если переведет часть денег себе, то это останется незамеченным.

Однако нехватку средств обнаружил внук пожилой женщины. Он проверил остаток средств и обратился с заявлением в полицию.

В период следствия обвиняемая полностью возместила причиненный материальный ущерб. Тем не менее, сотрудницу банка будут судить. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что пермяк забыл свой телефон в такси, и водителя обвинили в краже. Предполагаемого виновника задержали и доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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