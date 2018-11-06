Пермяк забыл свой телефон в такси, и водителя обвинили в краже

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-06T09:48:18+03:00

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В Свердловском районе полицейские задержали 28-летнего водителя по подозрению в краже. Как рассказали в пресс-службе, в отдел полиции обратился 36-летний мужчина. Он объяснил, что заряжал свой сотовый телефон в такси, но забыл его забрать, когда приехал по нужному адресу.

- Самостоятельно найти водителя и возвратить пропажу не удалось, поэтому потерпевший обратился в полицию, - добавили в пресс-службе ведомства. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили государственный номер машины и ее владельца. Предполагаемого виновника задержали и доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

Ранее мы расскавали о том, что в Прикамье 16-летней девушке грозит до 6 лет за кражу 4 тысяч рублей с банковской карточки своей бабушки. Внучка готова была вернуть бабушке 4 тысячи рублей и помириться. Но теперь кражи с пластиковых карт считаются тяжким преступлением, примирение сторон невозможно.