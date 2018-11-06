2018-11-06T09:20:31+03:00
Общество

В Перми нашли пропавшую мать троих детей

Она была у знакомых
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Местонахождение пропавшей многодетной матери 30-летней Анны П. удалось установить.

Напомним, 3 сентября женщина ушла из дома в микрорайоне Левшино, с тех пор супруг не знал, где она находится. Мужчина обратился в полицию, несмотря на то, что Анна пропадала не в первый раз. Ее дома ждали трое детей, один из которых совсем маленький.

Как нам рассказал Алексей, вчера ему удалось выяснить, где находится супруга. Она была у знакомых на Гайве.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае ищут пропавшего при странных обстоятельствах 37-летнего Сергея Николаевича Макурина. Мужчина ушел в ночь на 25 октября в неизвестном направлении с лесной делянки, которая находится недалеко от Усть-Гаревой Добрянского района. Мужчина был в разных сланцах, футболке темного цвета и трико. 25 октября он дошел до Усть-Гаревой, где его одели местные жители. После этого Сергей пропал

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяк забыл свой телефон в такси, и водителя обвинили в краже
Сыр в Перми дешевле, чем в Челябинске, Казани и Екатеринбурге
Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов не согласился с чиновницей, которая заявила, что государство ничего не должно детям
В Перми на Садовом насмерть сбили женщину
Легендарная чемпионка Ирина Роднина открыла фестиваль школьного спорта в Перми
Пермский аэропорт перешел на зимнее расписание
В Прикамье спасли годовалую девочку, которая закрылась дома
У Краснокамска произошла крупная авария
В Перми волонтеры и полиция ищут 40-летнюю женщину
Тяжелое дерево придавило пермяка в центре города
Рецидивист выкрал ключи у пермяка и угнал машину
В Перми почти два месяца разыскивают мать трех детей
Пермь от снега очищали 150 единиц техники
В Прикамье разыскивается 37-летний мужчина, который ушел с лесной делянки в одних сланцах
Роспотребнадзор сообщил, что у двух учеников школы №16 Березников обнаружен норовирус
«Звезда» на выезде вырвала ничью с «КамАЗом»
Для пермяков выступила Виктория Дайнеко
В Перми произошла авария с участием автобуса
В Прикамье легковушка столкнулась с экскаватором, погибли два человека
Пользователи соцсетей обсуждают исчезновение памятника Алешеньке в Молебке
На пермской ТЭЦ произошло возгорание
Пермский БК «Парма» обыграл «Цмоки-Минск»
20-летний водитель «Нивы» погиб при столкновении с грузовиком в Прикамье
Полицейские задержали пермяка, который разбил голову знакомому