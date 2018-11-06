В Перми нашли пропавшую мать троих детей

СЕГОДНЯ 07:50 2018-11-06T09:20:31+03:00

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Местонахождение пропавшей многодетной матери 30-летней Анны П. удалось установить.

Напомним, 3 сентября женщина ушла из дома в микрорайоне Левшино, с тех пор супруг не знал, где она находится. Мужчина обратился в полицию, несмотря на то, что Анна пропадала не в первый раз. Ее дома ждали трое детей, один из которых совсем маленький.

Как нам рассказал Алексей, вчера ему удалось выяснить, где находится супруга. Она была у знакомых на Гайве.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае ищут пропавшего при странных обстоятельствах 37-летнего Сергея Николаевича Макурина. Мужчина ушел в ночь на 25 октября в неизвестном направлении с лесной делянки, которая находится недалеко от Усть-Гаревой Добрянского района. Мужчина был в разных сланцах, футболке темного цвета и трико. 25 октября он дошел до Усть-Гаревой, где его одели местные жители. После этого Сергей пропал