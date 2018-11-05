В Прикамье разыскивается 37 летний мужчина, который ушел с лесной делянки в одних сланцах

СЕГОДНЯ 07:26 2018-11-05T07:26:27+03:00

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В Пермском крае ищут пропавшего при странных обстоятельствах 37-летнего Сергея Николаевича Макурина. Мужчина ушел в ночь на 25 октября в неизвестном направлении с лесной делянки, которая находится недалеко от Усть-Гаревой Добрянского района.

Известно, что мужчина был в разных сланцах, футболке темного цвета и трико. 25 октября он дошел до Усть-Гаревой, где его одели местные жители. Вместо сланцев ему дали кроссовки. Как отмечают очевидцы, мужчина спрашивал дорогу на Слудку. При этом речь его была неадекватная.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Сергея, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

Ранее мы писали, что в Перми на козырьке подъезда жилого дома нашли тело мужчины. В полицию сообщили прохожие.

- Я шла по проспекту Парковый и видела, как спасатели спускали с крыши труп в мешке. Видимо, кто-то выпал из окна или с крыши, - рассказывает девушка, которая стала очевидцем происшествия.