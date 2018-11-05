В Перми волонтеры и полиция ищут 40-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-05T12:08:45+03:00

Она ушла на работу и пропала

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В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю нам подтвердили информацию о поисках Елены Андреевны Кокшаровой. Утром 28 октября 40-летняя женщина ушла на работу в микрорайоне Парковый (гипермаркет «Лента) и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры ищут добровольцев для розыска пропавшей.

Приметы женщины: на вид 35-40 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, карие глаза.

Была одета в фиолетовый пуховик, синие джинсы, черные полусапожки. На шее был синий шарф, на голове – синяя шапочка.

У женщины горбинка на носу и родимое пятно на левой нижней скуле. Всем, кто располагает информацией о местонахождении Елены, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102) или по телефону: 241-36-40.

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