2018-11-05T09:10:50+03:00
Происшествия

В Перми почти два месяца разыскивают мать трех детей

Анна Перелыгина ушла из дома 13 сентября и не вернулась
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Перми пропала мать трех детей, 30-летняя Анна Валерьевна Перелыгина. 13 сентября женщина ушла из дома в микрорайоне Левшино. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы женщины: худощавое телосложение, рост 170-175 сантиметров. Была одета в синие джинсы и серую короткую куртку. При себе имела красную сумку.

В пресс-службе ГУ МВД нам сообщили, что пропавшую женщину ищут, она пропадает уже не в первый раз. Муж написал заявление о пропаже женщины только через несколько дней, поскольку думал, что она вернется.

Сейчас дома женщину ждут трое детей, один из которых совсем маленький. Если кто видел или знает местонахождение женщины звонить по тел.: 89922060224 (Алексей), 89027999200 (Наталья).

Ранее мы писали, что в Прикамье разыскивается 37 летний мужчина, который ушел с лесной делянки в одних сланцах.

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