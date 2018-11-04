В Прикамье легковушка столкнулась с экскаватором, погибли два человека
В Пермском крае произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 1 ноября по трассе Чернушка-Тюш ехал автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 32-летний мужчина.
- По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с экскаватором, - рассказали в пресс-службе. – В результате аварии водитель легковушки и его пассажир, 31-летний мужчина, погибли на месте от полученных травм.
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
Судя по видео, которые опубликовали пользователи соцсетей «ВКонтакте», от столкновения с экскаватором легковушка практически превратилась в груду металла.
Ранее мы писали о том, что 23 октября около восьми часов утра произошла авария в Орджоникидзевском районе Перми.По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не уступил дорогу ВАЗу-21104, в результате чего пострадала 30-летняя пассажирка отечественного автомобиля.