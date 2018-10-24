2018-10-24T07:44:43+03:00
Происшествия

Пермский водитель, который многократно нарушал ПДД, устроил аварию

В ДТП сильно пострадала 30-летняя женщина
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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23 октября около восьми часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие в Орджоникидзевском районе краевой столицы.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при повороте направо с ул. Гайвинской не уступил дорогу ВАЗу-21104. Произошло столкновение, в результате которого пострадала 30-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

В ходе проверки стражи порядка установили, что водитель иномарки неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и даже лишался права управления транспортным средством. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в краевой полиции.

Тем временем, 38-летний житель Осы признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. В апреле его в Осе остановили инспекторы ДПС. В ходе медицинского освидетельствования у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения. Он приговорен к 240 часам обязательных работ.

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