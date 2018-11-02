В Березниках 46-летний педофил домогался до 11-летнего ребенка
В Березниках в ближайшее время начнется суд над 46-летним мужчиной, которого обвиняют в покушении на преступление против половой неприкосновенности малолетнего и присвоении имущества.
Следователи доказали причастность мужчины к совершению двух преступлений. Вечером 19 августа педофил напал на 11-летнего ребенка и стал домогаться.
Мужчина пытался совершить покушение на иные действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Но ему не удалось довести свой преступный умысел до конца.
Кроме того, на следующее утро продал спортивный инвентарь, которое он арендовал у одной из организаций Перми.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.
Тем временем, в Перми «гайвинского маньяка» отправили на принудительное лечение. 24-летний мужчина признан невменяемым.