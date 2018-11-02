В Березниках 46-летний педофил домогался до 11-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 06:15 2018-11-02T06:15:51+03:00

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В Березниках в ближайшее время начнется суд над 46-летним мужчиной, которого обвиняют в покушении на преступление против половой неприкосновенности малолетнего и присвоении имущества.

Следователи доказали причастность мужчины к совершению двух преступлений. Вечером 19 августа педофил напал на 11-летнего ребенка и стал домогаться.

Мужчина пытался совершить покушение на иные действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Но ему не удалось довести свой преступный умысел до конца.

Кроме того, на следующее утро продал спортивный инвентарь, которое он арендовал у одной из организаций Перми.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, в Перми «гайвинского маньяка» отправили на принудительное лечение. 24-летний мужчина признан невменяемым.