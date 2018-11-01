2018-11-01T13:27:42+03:00
Общество

В Перми «гайвинского маньяка» отправили на принудительное лечение

24-летний мужчина признан невменяемым
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми 24-летний мужчина, совершивший в марте 2018 года на Гайве серию нападений на женщин, направлен судом на принудительное лечение.

Вечером 13 марта насильник в течение двух часов напал на трех женщин на улице и в подъезде одного из домов на Гайве.

- Угрожая ножом, молодой человек совершил в отношении одной потерпевшей насильственные действия сексуального характера, а в отношении еще двух потерпевших довести до конца свои преступные действия не смог, так как те оказали активное сопротивление, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

В тот же день насильник был задержан и помещен под стражу. В ходе предварительного следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала мужчину невменяемым. Суд направил «гайвинского маньяка» на принудительное лечение в специализированную клинику.

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