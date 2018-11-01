Космическое путешествие для воспитанников интерната

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-01T09:49:00+03:00

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Октябрь в этом году был самым космическим месяцем: всемирная неделя космоса, 35 лет с запуска искусственных спутников Венеры, два метеоритных дождя.

Традиционно, 30 октября, Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми проводит благотворительное мероприятие и оказывает поддержку детям. В этом году воспитанники Губахинской школы-интерната отправились в настоящее космическое путешествие.

Четырехчасовой переезд из Губахи в Пермь не был слишком утомительным для ребят, их ждал огромный развлекательный центр «Октябрь»: 3 этажа комфортного пространства для активного отдыха; группа из 60 аниматоров, которые дарят детям яркие эмоции и заботятся об их безопасности; более 30 уникальных интерактивных игр с использованием сенсоров, тач-технологий и дополненной реальности; 5 горок с безопасным покрытием; 30 супер-аттракционов и игровых автоматов нового поколения.

Ребята успешно прошли «Астроквест», где смогли познакомиться с наукой о Вселенной, изучить расположение Солнца и других звезд, а также ненадолго стать космонавтами и попробовать настоящую космическую еду. После небольшого перерыва ребята смогли самостоятельно выбирать развлечения: 140 аттракционов, большая часть пространства интерактивная — это аттракционы с виртуальной реальностью, 2D4-кинотеатры, сенсорные панели и камеры, которые фиксируют ваши движения и передают их на экраны и стены; ребятам понравились игровые автоматы, интерактивный планетарий и познавательные площадки.

- «Мы провели сегодня отличный день! Нам радостно дарить вам этот ежегодный праздник! – обратился к воспитанникам школы-интерната управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми Василий Шилов - Мы все узнали много нового о создании земли, космосе, увидели небо, усыпанное звездами. Считается, что если увидел падающую звезду, нужно успеть загадать желание - и оно обязательно сбудется».

Но многие желания воспитанников Губахинского школы-интерната реализуются и без помощи падающих звезд. Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми из года в год исполняет мечты ребят. Огромная коробка с подарками, настольными играми, развивающими книгами, раскрасками, конструкторами отправилась в Губахинскую школу-интернат.

В прошлом году ребята ездили в Пермское государственное хореографическое училище, посетили балет «Коппелия» и музей истории балета. Ребятам важна не столько материальная поддержка, сколько внимание и забота, предоставление им возможности для развития и роста, получения знаний, позволяющих им полнее раскрыть свой потенциал, «найти себя в жизни и быть счастливыми». Такие образовательные поездки способствуют развитию личности ребенка, дети начинают гордиться своим городом, страной, ощущать - как велик ее творческий и культурный потенциал.

Дети – наше будущее, продолжатели наших дел и достижений. Для того, чтобы наши начинания имели своё продолжение, нужно заботится о будущем - о детях, об их образовании, увлеченностях. И вместе мы сможем сделать больше! Не зря девиз АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) «Выигрываем вместе»!