2018-10-30T08:17:44+03:00
Происшествия

В Прикамье в аварии пострадали мать с маленьким ребенком

Они госпитализированы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Авария произошла 29 октября на дороге Кунгур-Ашап около 17.15. На 26 километре трассы 24-летний водитель «Рено» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В этот момент по ней двигался «Фольксваген Пассат». Водителям не удалось предотвратить столкновение.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пассажирка «Рено» и малолетний ребенок, - сообщили в пресс-службе краевого МВД. - Пострадавшие госпитализированы. Полиция проводит проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего

Ранее мы писали о том, что 23 октября в Орджоникидзевском районе Перми произошла авария. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не уступил дорогу ВАЗу-21104. Произошло столкновение, в результате которого пострадала 30-летняя пассажирка отечественного автомобиля. В ходе проверки полицейские выяснили, что водитель иномарки ранее нарушал ПДД и лишался прав.

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