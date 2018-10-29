СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-29T10:39:31+03:00

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26 октября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. За несколько дней до этого крупнейший игрок кредитного рынка Сбербанк поднял ставки по ипотечным программам на 0,4-0,6%.Теперь можно с уверенностью говорить о том, что в ближайшее время ставки по ипотеке продолжат расти, считает Татьяна Помаскина, ипотечный брокер компании «Талан».

«Банки взяли курс на повышение еще в августе. Уже тогда некоторые из них подняли ставки на 0,5-1%, и это еще не предел. По нашим прогнозам, к Новому году средний процент по ипотеке достигнет 10%. В таких условиях заемщикам не стоит медлить с оформлением кредита», – прокомментировала Татьяна Помаскина.

Для удобства клиентов в компании «Талан» есть бесплатная услуга ипотечного брокера. Специалист обсуждает с покупателями квартир комфортные для них условия выплаты ипотеки, подбирает соответствующие программы в разных банках и отправляет заявки. Рассмотрение может идти параллельно в нескольких кредитных организациях, поэтому шанс одобрения значительно выше, чем при самостоятельном обращении в банки.

Услугой ипотечного брокера с удовольствием пользуются будущие жильцы семейного квартала «Счастье» и жилого комплекса «Доминант». Дома высокого класса комфорта находятся в центре Перми (жилой комплекс «Доминант») и в Индустриальном районе семейный квартал «Счастье».

Свободные однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры еще есть. Их площадь колеблется от 30 до 130 квадратных метров. В комплексах предусмотрен тихий внутренний двор, оснащенный не только детскими площадками, но и местами для отдыха подростков, взрослых людей. Здесь всегда найдут чем заняться спортсмены. Система видеонаблюдения позволяет быть спокойным, когда ребенок гуляет один во дворе. В домах обустроят удобные помещения для хранения, где можно оставить, например, велосипед или коляску. Комфорт жилых комплексов от компании «Талан» продуман до мелочей. Вам остается выбрать, в каком районе города хотелось бы жить: в самом центре или в Индустриальном.