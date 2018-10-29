2018-10-29T07:08:39+03:00
Происшествия

В Соликамске пьяный водитель устроил аварию, сообщают очевидцы

К счастью, никто не пострадал
Константин КЯКИНЕН
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фото: "Подслушано Соликамск"фото: "Подслушано Соликамск"
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28 октября в Соликамске произошло ДТП, очевидцами которого стали местные жители. Аварию активно обсуждали в местном паблике. На улице Пермской столкнулись две «десятки». Соликамцы отмечают, что виновником аварии стал водитель синей машины.

- Он пьян в хлам, даже не понял, что случилось, - возмущаются пользователи соцсетей.

Белая «десятка» задымилась. На место происшествия приехали сотрудники МЧС, которые предотвратили возгорание машины.

- 28 октября в 15:20 поступило сообщение о столкновении двух автомобилей в Соликамске на улице Пермской, - уточнили в МЧС. - Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

К счастью, в аварии никто не пострадал, если не считать помятых машин.

Ранее мы писали, что в Березниках водитель на пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшая получила различные травмы.

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