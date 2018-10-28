Конец октября в Перми стал самым теплым за последние 95 лет

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-28T13:20:57+03:00

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Конец октября стал в Перми намного теплее нормы. Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, на этой неделе наш регион находился под влиянием циклона. Температура повысилась до рекордных значений.

В Перми столбик термометра поднялся до отметки в +11,2 градуса, что на 0,6 градуса ниже суточного рекорда 1923 года.

- В то же время на востоке и юго-востоке края было намного теплее, - отмечают метеорологи. - В Кунгуре максимум составил +16,3 градуса, в Октябрьском +16,0, в Лысьве +15,6 и даже в Бисере +12,7. Такие значения близки к абсолютным рекордам для всей третьей декады октября, а возможно и выше их (в Перми, например, декадный рекорд температуры составляет +14,7 градусов).

Среднесуточная температура в южных и восточных районах края была выше нормы более чем на 10 градусов.