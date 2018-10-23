2018-10-23T14:31:21+03:00
Общество

В Перми из 20 школьников, заболевших после прививки от клещевого энцефалита, на больничном остаются трое ребят

Проверку причин заболеваемости проводит Росздравнадзор и производитель вакцин
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Только трое из 20 школьников, заболевших после прививки от клещевого энцефалита в пермской школе №7, остаются на больничном, - рассказали нам в пресс-службе департамента образования Перми. - Все остальные приступили к учебе.

Проверку заболеваемости в пермской школе проводит Росздравнадзор, сообщили в краевом минздраве. Кроме того, производитель вакцины «ЭнцеВир нео» НПО «Микроген» проводит собственное расследование причин ситуации, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 17 октября, в пермской школе №7 ученикам первых, вторых, восьмых, девятых и десятых классов делали прививку от клещевого энцефалита. После вакцинации массово заболели первоклассники. Как сообщили в школе, из 96 первоклашек заболели 20 учеников.

Кроме того, подобные случаи реакции на вакцинацию среди детей выявлены в Нытве и Краснокамске. По информации министерства, госпитализация школьникам не требуется.

После этого краевой минздрав приостановил вакцинацию против клещевого энцефалита на всей территории Прикамья.

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