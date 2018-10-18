В Перми после прививки клещевого энцефалита массового заболели первоклассники одной из школ

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-18T12:27:57+03:00

На уроки не пришли 20 учеников

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Накануне, 17 октября, в пермской школе №7 ученикам делали прививку от клещевого энцефалита. После вакцинации массово заболели первоклассники. У детей поднялась температура, сильно заболела голова, появилась тошнота и слабость.

-Прививку от клещевого энцефалита ставили в 1-х, 2-х, 8-х,9-х и 10-х классах по договору с Городской детской клинической больницей №3, - сообщили нам в городском департаменте образования. - Родители учеников подписывали официальное согласие.

- Мы ребенку прививку не ставили, - рассказала нам мама первоклассника. - Сегодня на уроки из 30 учеников пришли только 10.

Обзвонив семьи, сотрудники школы выяснили, что у ребят поднялась температура, вероятно, это реакция на прививку. Как сообщили в школе, из 96 первоклашек заболели 20 учеников.

- В других классах реакции на прививку у детей не наблюдалось, - добавили в департаменте.

Краевое министерство здравоохранения организовало проверку по факту заболевания детей и приостановило вакцинацию детей по всему краю.

- По предварительным данным, подобных случаев на территории Прикамья выявлено не было, - добавили в ведомстве.