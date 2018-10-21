В Перми иномарка врезалась в фонарный столб

СЕГОДНЯ 07:45 2018-10-21T07:45:44+03:00

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20 октября около 2 часов ночи в Дзержинском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. 28-летний водитель «Рено Логан» на Шоссе Космонавтов разогнался и не справился с управлением. Иномарку занесло и она врезалась в фонарный столб.

28-летний водитель и его 22-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали про смертельное ДТП в Прикамье. «Камаз» не уступил дорогу «Лексусу». В два часа ночи 20 октября тяжелый КамАЗ с прицепом выезжал с объездной дороги «Обход города Чернушки». Двигаясь по второстепенной дороге, 35-летний водитель грузовика на перекрестке Брод-Куеда-Пермь-Ульяновка не уступил автомобилю Lexus, двигавшемуся по главной дороге, и протаранил иномарку. Молодая женщина из Кунгура скончалась до прибытия «Скорой помощи». По факту ДТП проводится проверка.