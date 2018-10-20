Смертельное ДТП в Прикамье: «Камаз» не уступил дорогу «Лексусу»

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-20T11:59:48+03:00

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В два часа ночи 20 октября тяжелый КамАЗ с прицепом выезжал с объездной дороги «Обход города Чернушки». Двигаясь по второстепенной дороге, 35-летний водитель грузовика на перекрестке Брод-Куеда-Пермь-Ульяновка не уступил автомобилю Lexus, двигавшемуся по главной дороге, и протаранил иномарку.

- При столкновении пострадала 28-летняя пассажирка Lexus, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Молодая женщина из Кунгура скончалась до прибытия «Скорой помощи». По факту ДТП проводится проверка.

Ни водитель «КамАЗа», ни 37-летний водитель Lexus – житель Саратовской области – в аварии не пострадали.

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