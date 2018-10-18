В Перми прокуратура начала проверку по факту заболевания школьников после прививок против клещевого энцефалита

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-18T16:51:47+03:00

У двадцати учеников первого класса школы №7 поднялась температура, появилась слабость и тошнота

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Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку в школе №7, где после прививок против клещевого энцефалита 20 первоклассников почувствовали себя плохо. У детей поднялась температура до 40 градусов, появилась тошнота и слабость, началась сильная головная боль.

Сотрудники прокуратуры проверят медицинских работников школы, а также Городскую детскую клиническую больницу №3 и поставщиков вакцины. К проверке также привлечены регионального министерства здравоохранения и краевого Роспотребнадзора.

-Прививку от клещевого энцефалита ставили в 1-х, 2-х, 8-х, 9-х и 10-х классах по договору с Городской детской клинической больницей №3, - сообщили нам в городском департаменте образования. - Родители учеников подписывали официальное согласие.

Обзвонив семьи, сотрудники школы выяснили, что у ребят поднялась температура, вероятно, это реакция на прививку. Как сообщили в школе, из 96 первоклашек заболели 20 учеников.

Краевое министерство здравоохранения организовало проверку по факту заболевания детей и приостановило вакцинацию детей по всему краю.

- По предварительным данным, подобных случаев на территории Прикамья выявлено не было, - добавили в ведомстве.