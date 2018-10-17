В Перми директор фирмы год не платил зарплату 15 работникам

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-17T13:29:55+03:00

Следователь наложил арест на его имущество

Изменить размер текста: A A

47-летний директор пермской фирмы предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы.

Перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в невыплате работникам заработной платы.

По версии следствия, с января по декабрь 2016 года он не платил деньги 15 работникам. За год сумма задолженности выросла до 3,4 млн рублей.

Несмотря на представленные доказательства, мужчина свою вину не признал и долг отказался погашать. Следователь наложил имущество на имущество директора на сумму 1,7 млн рублей.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, в Прикамье за нарушение трудового законодательства наказан «Губахинский кокс». На предприятии не была определена система нормирования труда работников. Главный государственный инспектор труда в Пермском крае принял решение оштрафовать предприятие на 30 тысяч рублей.