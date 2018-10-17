В Прикамье за нарушение трудового законодательства оштрафован «Губахинский кокс»

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-17T11:48:39+03:00

На предприятии не была определена система нормирования труда работников

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ОАО «Губахинский кокс» признан виновным в нарушении трудового законодательства. На предприятии не были определены системы нормирования труда работников. Кроме того, численность работников предприятия утверждена с учетом объемов производства, в то время как на предприятии сведения об этом отсутствуют.

Главный государственный инспектор труда в Пермском крае принял решение оштрафовать предприятие на 30 тысяч рублей.

- Судья Губахинского городского суда постановление должностного лица не изменил, после чего защитник предприятия обратился в Пермский краевой суд. В жалобе защитник указал на отсутствие норм выработки и норм времени на предприятии из-за особой технологии производства, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

Жалоба защитника ОАО «Губахинский кокс» удовлетворена не была. Судья указал на недоказанность осуществления на предприятии такого технологического процесса, который бы не позволял создать систему норм выработки.