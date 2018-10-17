В Прикамье за нарушение трудового законодательства оштрафован «Губахинский кокс»
ОАО «Губахинский кокс» признан виновным в нарушении трудового законодательства. На предприятии не были определены системы нормирования труда работников. Кроме того, численность работников предприятия утверждена с учетом объемов производства, в то время как на предприятии сведения об этом отсутствуют.
Главный государственный инспектор труда в Пермском крае принял решение оштрафовать предприятие на 30 тысяч рублей.
- Судья Губахинского городского суда постановление должностного лица не изменил, после чего защитник предприятия обратился в Пермский краевой суд. В жалобе защитник указал на отсутствие норм выработки и норм времени на предприятии из-за особой технологии производства, - сообщили в пресс-службе краевого суда.
Жалоба защитника ОАО «Губахинский кокс» удовлетворена не была. Судья указал на недоказанность осуществления на предприятии такого технологического процесса, который бы не позволял создать систему норм выработки.