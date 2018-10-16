2018-10-16T16:35:13+03:00
Общество

МЧС: в Пермском крае ожидаются мокрый снег и сильный ветер

Зато днем будет тепло
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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16 октября в Пермском крае ночью ожидаются снег, местами мокрый снег или снегопады. Также некоторые города накроют туман. Ночью температура воздуха может опуститься до - 4 градусов.

- 17 октября ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные осадки, ночью в виде мокрого снега и дождя, днем - в виде дождя, - сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. - Ветер юго-западный, ночью порывы достигнут 15-20 м/с, днем - 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит +2,+7 градусов.

Ранее мы рассказывали о погоде на эту неделю. В среду, 17 октября, в Перми в середине дня температура может повыситься до +10 градусов. И затем до конца недели температура воздуха будет выше нормы на 3 градуса. И хотя на этой неделе на европейской территории России дневная температура поднимется до +20 градусов, это аномальное тепло до Урала не дойдет.

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