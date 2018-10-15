Погода на октябрь-2018 в Перми: ждем потепления и снегопада

СЕГОДНЯ 07:11 2018-10-15T07:50:47+03:00

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- На этой неделе, вплоть до 20 октября, на Урал будет поступать теплый воздух с европейской территории России, - сообщили в ГИС-центре ПГИУ.

Самым холодным днем будет понедельник, 15 октября, днем в Перми будет около +1°, а затем температура начнет повышаться. 17 октября ожидается существенное потепление. В среду в Перми в середине дня температура может повыситься до +10°. И затем до конца недели температура воздуха будет выше нормы на 3 градуса.

Но хотя на этой неделе на европейской территории России дневная температура поднимется до +20°, это аномальное тепло до Урала не дойдет. 18 октября максимальная температура не превысит +5…+7°, а в ночь на 19 октября вероятны заморозки до 0…-5°. А днем ожидается кратковременное потепление.

В отличие от предыдущей аномально дождливой недели, когда всего за 4 дня по северу края выпало 60-80 процентов месячной нормы осадков, предстоящая неделя будет более сухой. Количество осадков будет в пределах нормы.

В ночь на 16 октября ожидается первый за нынешнюю осень существенный снегопад. Ожидается налипание снега на провода и деревья, формирование временного снежного покрова высотой до 5 см.