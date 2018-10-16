В Перми в аварии пострадал 6-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-16T09:30:36+03:00

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15 октября в полночь в Орджоникидзевском районе краевого центра произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 6-летний мальчик.

33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, двигаясь по автодороге Чусовской водозабор в направлении Восточного обхода, не справился с управлением. На 8 км трассы машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. Пострадал 6-летний пассажир легковушки. Мальчик сидел в автомобиле на переднем сиденье без специального удерживающего устройства. Ребенок с многочисленными ушибами, ссадинами и ранами госпитализирован в больницу. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Кроме того, установлено, что мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Прикамье водитель УАЗика насмерть сбил мужчину и скрылся. 50-летний погибший сидел на проезжей части.