2018-10-16T09:30:36+03:00
Происшествия

В Перми в аварии пострадал 6-летний мальчик

Водитель без прав врезался в дерево
Константин КЯКИНЕН
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15 октября в полночь в Орджоникидзевском районе краевого центра произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 6-летний мальчик.

33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, двигаясь по автодороге Чусовской водозабор в направлении Восточного обхода, не справился с управлением. На 8 км трассы машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. Пострадал 6-летний пассажир легковушки. Мальчик сидел в автомобиле на переднем сиденье без специального удерживающего устройства. Ребенок с многочисленными ушибами, ссадинами и ранами госпитализирован в больницу. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Кроме того, установлено, что мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Прикамье водитель УАЗика насмерть сбил мужчину и скрылся. 50-летний погибший сидел на проезжей части.

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