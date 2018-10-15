В Прикамье водитель УАЗика насмерть сбил мужчину и скрылся

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-15T11:50:08+03:00

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14 октября в Кудымкарском районе на третьем километре дороги Кудымкар-Лопатина водитель УАЗа допустил наезд на 50-летнего жителя деревни Малая Серва. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Водитель отечественного внедорожника с места аварии скрылся.

По предварительной информации, погибший сидел на проезжей части, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В ходе розыска полицейские обнаружили УАЗик возле одного из домов в деревне Малая Серга. Стражи порядка установили, что за рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек, который проживает в этом населенном пункте. Кроме того, он не имел прав.

- В отношении водителя составлены административные материалы, проводится проверка, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - отметили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Пермскому краю.