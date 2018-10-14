В Перми водитель сбила 66-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 07:36 2018-10-14T07:40:36+03:00

Ее увезли в больницу с травмами

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Днем 13 октября на улице Адмирала Ушакова в Кировском районе Перми произошла авария. 29-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля "Лада Калина", у дома 59Б сбила 66-летнюю пенсионерку.

- Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе полиции. - Потерпевшая с различными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали о том,что в Перми ищут водителя легкового автомобиля, из-за которого пострадала двухлетняя девочка. 8 октября в 13:45 по ул. М. Рыбалко двигалась вазовская «семерка». У дома №90 по ул. Маршала Рыбалко легковушка создала помеху автобусу. 54-летний водитель был вынужден резко затормозить. Из-за этого в салоне автобуса упала двухлетняя девочка. Ее увезли в больницу.