В Перми ищут водителя легкового автомобиля, из-за которого пострадала двухлетняя девочка

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-10T12:34:55+03:00

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В Перми сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП с участием автобуса в Кировском районе. 8 октября в 13:45 по ул. М. Рыбалко в направлении ул. Липатова двигалась вазовская «семерка». У дома №90 по ул. Маршала Рыбалко легковушка создала помеху автобусу МАЗ-103485. 54-летний водитель был вынужден резко затормозить. Из-за экстренного торможения в салоне автобуса упала двухлетняя девочка. С травмами различной степени тяжести она госпитализирована.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 с места ДТП скрылся. Свидетелей аварии просят обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам 246-79-00, 261-99-99 или «02». Анонимность гарантируется, сообщили в городском ГИБДД.

Также Госавтоинспекторы напоминают, что оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.