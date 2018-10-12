В Мотовилихинском районе десятки домов остались без воды

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-12T15:58:48+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми произошла авария на сетях. Как сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье», 12 октября строительная организация при проведении несанкционированных буровых работ повредила трубопровод, в результате чего на водоводе возник проем диаметром 300 сантиметров.

Воды нет в домах по адресам:

- Ул. Тургенева, 16,18, 18/1/2,27,25.

- Ул. Добролюбова, 1,12,10,6,4,2,14,16,18,20,22,24.

- Организован подвоз воды, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Чтобы узнать, где сейчас находится автоцистерна, можно по телефону 2100-680.

Сотрудники «Новогора» приступят к земляным работам и устранят причину аварии. А виновнику будет предъявлен иск о компенсации затрат.

Ранее мы писали о том, что 9 октября без энергоснабжения остались 7 населенных пунктов Пермского края: Ильинский, Нытвенский, Уинский, Чусовской, Очерский, Кунгурский районы и Лысьвенский городской округ. Электричества нет было и в 34 населенных пунктах.