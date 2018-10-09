2018-10-09T09:25:40+03:00
Общество

В 34 населенных пунктах Прикамья нет электричества из-за погодных условий

Ночью порывы ветра достигали 21 метра в секунду
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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9 октября без энергоснабжения остались 7 населенных пунктов Пермского края: Ильинский, Нытвенский, Уинский, Чусовской, Очерский, Кунгурский районы и Лысьвенский городской округ. Электричества нет и в 34 населенных пунктах.

- 09 октября в оперативную дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю» от диспетчеров ЕДДС Пермского края поступали сообщения о нарушениях подачи энергоснабжения, связанных с повреждением линий электропередач из-за порывов ветра до 21 метра в секунду, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас в местах, где нет электричества, работают сотрудники аварийных служб. Исправить все проблемы надеются к 14 часам.

Ранее мы писали о том, что на холодные батареи предлагают пожаловаться по «горячим» телефонам. В мэрии опубликовали их список. А прямая линия с мэром города по вопросам тепла состоится уже 10 октября.

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