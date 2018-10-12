В Перми начался судебный процесс над подростком, который устроил резню в школе № 127

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-12T16:36:58+03:00

Во время заседания отец Леонида Б. высказался против того, чтобы сын находился под домашним арестом

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В Мотовилихинском суде начался судебный процесс над одним из подростков, напавших на учеников школы № 127.

Напомним, это произошло в январе этого года. Двое подростков скрыли свои лица под капюшонами и ворвались на урок к четвероклассникам. Они стали резать детей. На защиту малышей бросилась их учительница Наталья Шагулина, которая получила тяжелые ранения и потом долго восстанавливалась в больнице. Кроме нее, в тяжелом состоянии увезли в больницу еще двух ребят. 10 четвероклассников «отделались» ушибами, царапинами и неглубокими ранами.

Одного из нападавших, Алексея Б. (имя изменено), признали невменяемым и отправили лечиться, а уголовное дело вынесли в отдельное производство.

Сегодня суд проходит над Леонидом Б. (имя изменено). Он обвиняется в покушении на убийство 30 человек, в поджоге школы № 127 и в разбойном нападении. На заседании рассматривают вопрос о продлении ему меры пресечения, и, возможно, определят дату начала судебных слушаний.

- Обвиняемый, а также его отец и адвокат, предложили запретить видеосъемку в зале, но представители потерпевших настояли на том, чтобы журналисты продолжили работу, - передает с места событий наш корреспондент. - Также обвиняемый и его адвокат попросили заменить заключение под стражей на домашний арест. Отец Леонида не поддержал эту просьбу. Против и гособвинитель.

В данный момент судья удалился в совещательную комнату. Ему предстоит определить меру пресечения Леониду Б. и определить дату начала слушаний по существу.

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