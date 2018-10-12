В Прикамье 21-летнего Ромео будут судить за секс с 15-летней девушкой

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-12T12:46:58+03:00

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В Кунгурском районе 21-летний парень закрутил роман с 15-летней односельчанкой. Ромео и Джульетта встречались неоднократно, и молодой человек прекрасно знал, что его возлюбленной не было 18 лет.

Теперь парень оказался на скамье подсудимых. Уголовное дело завершено, материалы переданы в суд. Молодого человека будут судить за половое сношение с лицом, не достигшем18 лет.

Тем временем, в Мотовилихинском районном суде Перми сегодня начинается судебный процесс над Львом Б. - одним из двух подростков, которые в январе этого года устроили резню в пермской школе №127. Вместе с учащимся этой школы они ворвались в класс, где занимались ученики 4 «Б» класса, и стали ножом наносить раны четвероклашкам и их учительнице, а затем нанесли ранения себе. Всего тогда пришлось госпитализировать 12 человек, педагога и двух учащихся – в тяжелом состоянии.