В Перми начинается суд над одним из подростков, устроивших резню в школе №127

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-12T10:38:30+03:00

Лев Б. был выпускником школы, в которой они вдвоем устроили резню. Фото: архив "КП".

Его доставят в судебный зал из СИЗО №1

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В Мотовилихинском районном суде Перми сегодня начинается судебный процесс над Львом Б. - одним из двух подростков, которые в январе этого года устроили резню в пермской школе №127.

Вместе с учащимся этой школы они ворвались в класс, где занимались ученики 4 «Б» класса, и стали ножом наносить раны четвероклашкам и их учительнице, а затем нанесли ранения себе. Всего тогда пришлось госпитализировать 12 человек, педагога и двух учащихся – в тяжелом состоянии.

Лев Б. также учился в этой школе, но на тот момент числился студентом одного из пермских колледжей.

Одного из нападавшего по результатам психиатрической экспертизы признали невменяемым, его отправили лечиться, а уголовное дело вынесли в отдельное производство.

Льва Б. должны доставить в Мотовилихинский суд из СИЗО №1, где он содержится. Предполагается, что в суде рассмотрят вопрос о продлении ему меры пресечения, и, возможно, определят дату начала судебных слушаний.

Льва Б. обвиняют по статьям об убийстве, которое не произошло по независящим от него обстоятельствам, о разбое и о повреждении имущества путем взрыва или поджога.

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