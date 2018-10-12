В пермском клубе дебошир избивал всех посетителей металлической трубой

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-12T12:10:57+03:00

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В пермском баре на улице Веденеева 24-летний пермяк распивал спиртное со своими друзьями. В какой-то момент у молодых людей возникла ссора с другими посетителями увеселительного заведения. Началась потасовка. 24-летний молодой человек взял металлическую трубу и стал избивать ей всех без разбора. Больше всего досталось 47-летнему мужчине, который даже не участвовал в драке.

- Заехали взяли монтировки и я по случайности ударил не того человека, - рассказал молодок человек на допросе. - Оказывать помощь ему не стал. Я даже не думал, что так серьезно ему попал.

Потерпевший госпитализирован с тяжелой травмой головы. Стражи порядка задержали молодого человека и изъяли у него металлическую трубу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, ведется следствие. Дебоширу грозит до 10 лет лишения свободы.

Тем временем, в Перми начинается суд над одним из подростков, устроивших резню в школе №127. Его доставят в судебный зал из СИЗО №1.