Выявлять подростков из «группы риска» начнут в школах Прикамья со следующего учебного года

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-12T09:57:05+03:00

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Глава Прикамья Максим Решетников провёл расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних Пермского края. Собравшиеся обсудили первые итоги тестирования единой информационной системы по выявлению детей, находящихся в группе риска, а также перспективы использования новых механизмов во всех образовательных учреждениях региона.

Как обозначил Максим Решетников, создание многоуровневой системы выявления семей, чьи дети находятся в группе риска, находится в зоне межведомственного взаимодействия. «Среди направлений работы – формирование Единой информационной системы «Профилактика детского и семейного неблагополучия», трехуровневой системы психологической помощи. Кроме того, уже начинают работу проекты мониторинга социальных сетей, а также мы приступили к реализации эффективных воспитательных технологий и образования родителей. Все эти направления взяты не с «потолка» – они составлены при участии экспертов, которые по итогам выездов в территории помогли нам сформировать список ключевых направлений дальнейшей работы», – отметил глава региона.

По словам заместителя председателя Правительства Пермского края Татьяны Абдуллиной, ключевым направлением работы Комиссии в настоящее время является внедрение единой информационной системы. «Работа идет по всем направлениям, реализация этих мероприятий приведет нас к раннему выявлению рисков социального положения и создания единой системы профилактики, - отметила Татьяна Абдуллина. – Безусловно, ключевым направлением является создание единой информационной системы. Она уже была опробована в нескольких учебных заведениях региона».

И.о. первого заместителя министра информационного развития Пермского края Александр Маслов рассказал о результатах проведенного тестирования. По его словам, в настоящее время идет разработка системы и апробация методики выявления «в ручном режиме». «Экспертами межведомственной группы создана методика, позволяющая по совокупности целого ряда показателей выявлять подростков, входящих в группу риска. На первом этапе мы планируем отработать методику с помощью информационной системы. В следующем учебном году планируем внедрять эту систему в образовательных учреждениях», – отметил Александр Маслов.

Результаты апробации системы в пермской школе № 32 показали, что в группу риска могут попасть даже те дети, которых ранее педагоги к этой группе не относили. Как рассказала заместитель директора школы по воспитательной работе Юлия Верзакова, методика была опробована в двух параллелях. «По результатам мы видим, что по предложенным критериям в группу риска должны попасть 8% из 54 детей из двух параллелей. Причём выявлены и те, кого мы, педагоги, ранее к таковым не относили. Можно выявить и причинно-следственную связь между проблемным поведением ребёнка и факторами, вызывающими семейное неблагополучие. Например, выяснилось, что у семьи одного из школьников нет постоянного места жительства, она вынуждена постоянно переезжать с места на место, и именно с этим связано поведение ребёнка», - рассказала Юлия Верзакова.

Как рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, в регионе ведется активная работы по формированию трёхуровневой модели оказания психологической помощи подросткам и их семьям. «Большую роль здесь мы отводим именно школам – это первый уровень. Второй уровень – межмуниципальные психологические центры, третий – краевая психологическая служба. Уже определено место расположения шести межмуниципальных филиалов краевого психологического центра (это звенья второго уровня). До конца года укомплектуем эти филиалы высококвалифицированными кадрами. Все нюансы их работы обговорены с главами местного самоуправления. С 1 января будущего года филиалы заработают в полную силу», – пояснила министр.

Подводя итоги совещания, губернатор обозначил необходимость применения всех озвученных мер в едином комплексе. По его словам, это должна быть актуальная система, включающая в себя работу сразу нескольких ведомств. «Единая информационная система важна не сама по себе, ведь просто такой отдельный показатель, как «задолженность семьи по услугам ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями» ничего не значит. Все должно работать комплексно. Очень надеюсь на то, что не будет «обрывов коммуникации» между руководством образовательных учреждений и педагогами если есть какие-то проблемы с детьми. На встречах с руководителями школ я всегда подчёркиваю, что воспитательная функция школы не менее важна, чем образовательная, они должны дополнять друг друга», – обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников.