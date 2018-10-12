41-летний мужчина погиб в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-12T09:53:51+03:00

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11 октября около полуночи по трассе Пермь-Екатеринбург в направлении краевого центра двигался полуприцеп «Скания». 40-летний водитель из Омской области не учел погодных условий - шел дождь и асфальт был мокрым. Кроме того, по предварительной информации, он превысил скорость и выехал на встречную полосу движения. На встречке фура врезалась в «Тойоту Камри».

В результате ДТП пассажир 41-летний пассажир легкового автомобиля получил смертельную травму. Кроме этого, пострадали пассажиры обеих машин - 30-летний мужчина и 37-летняя женщина, а также водитель иномарки.

В Суксунском отделе полиции возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее мы писали, что 18-летний пьяный юноша устроил ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Водитель водворен в изолятор временного содержания