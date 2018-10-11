2018-10-11T10:21:44+03:00
Происшествия

18-летний пьяный юноша устроил ДТП, в котором погиб 15-летний подросток

Водитель водворен в изолятор временного содержания
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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10 октября на дороге Карагай-Сюзьмязи машина ВАЗ_2103 без номеров вылетела в кювет. В результате ДТП погиб 15-летний подросток. Также пострадали 18-летний водитель отечественного автомобиля и еще один пассажир - 17-летний подросток.

- В результате освидетельствования установлено, что молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (0,52 мг/л), - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Кроме этого, он не имел водительского удостоверения и ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП заведено уголовное дело.18-летний водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Отметим, что за пьяное ДТП со смертельным исходом он может получить наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Перми 15-летняя школьница угодила под колеса автомобиля. Подростку оказана первая медицинская помощь.

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